Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Министры Германии не хотят участвовать в саммите G7

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Министры Германии не хотят участвовать в саммите G7
Германия, фото: pixabay.com

Как сообщило издание Der Spiegel, глава МИД Хайко Маас и Минфина Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которая планировалась 29 июля в Вашингтоне.

На саммит G7 будут отправлены представители уровня государственных секретарей. Der Spiegel пишет, что другие страны G7, по-видимому, приняли аналогичное решение.

Ранее стало известно, что от личного участия во встрече стран G7 отказалась канцлер Германии Ангела Меркель.  Пушков объяснил, почему Меркель не поедет на G7.

НС

В мире

Эксперт назвал «стопроцентную вину» Украины в связи с уничтожением Boeing MH17

Эксперт назвал «стопроцентную вину» Украины в связи с уничтожением Boeing MH17

Военный эксперт Юрий Кнутов, обсуждая с журналистами расследование уничтожения самолета Boeing MH17, напомнил, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом, где велись активные боевые действия.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью