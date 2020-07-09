Министры Германии не хотят участвовать в саммите G7

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9 июля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Германия, фото: pixabay.com

Как сообщило издание Der Spiegel, глава МИД Хайко Маас и Минфина Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которая планировалась 29 июля в Вашингтоне.

На саммит G7 будут отправлены представители уровня государственных секретарей. Der Spiegel пишет, что другие страны G7, по-видимому, приняли аналогичное решение.

Ранее стало известно, что от личного участия во встрече стран G7 отказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Пушков объяснил, почему Меркель не поедет на G7.