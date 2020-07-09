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В Кремле оценили связь Кадырова с убийством россиянина в Австрии

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле оценили связь Кадырова с убийством россиянина в Австрии
фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к убийству просителя убежища из России в Австрии. Инцидент произошел в субботу, 4 июля, на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф под Веной.

«К здравой логике это не имеет никакого отношения. Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове? Согласитесь, нелогично», - пояснил он.

Песков отметил, что глава республики уже высказал свое мнение на этот счет: «Он также отрицает. Наверняка не может понять, в чем дело». По его словам, в Кремле не располагают более подробными данными об инциденте, поскольку погибший давно жил на территории Австрии и его юридический статус неизвестен - беженец или гражданин.

Напомним, что выходец из Чечни YouTube-блогер прибыл в страну в 2005 году, где получил иностранный паспорт на имя Мартин Б.

БА

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