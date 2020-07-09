Кадыров обвинил работающие против РФ спецслужбы в убийстве чеченца под Веной

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9 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные спецслужбы причастны к убийству просителя убежища из России вечером в субботу, 4 июля, на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф рядом с Веной. Потерпевшим является блогер с канала на YouTube «Анзор из Вены».

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится», - высказал он.

По его словам, он в очередной раз убедился в «в предвзятости информационной машины», которая обвинила его и его команду в убийстве без официальных доказательств. Кадыров отметил, что «продажные глашатаи получают плату за свою работу», а потом их уничтожают как якобы невинных жертв выдуманной «правды». Он добавил, что «каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб», должен понимать, что от него «избавятся», как от расходного материала.

Напомним, что предполагаемый преступник задержан. Жертва и стрелявший – выходцы из Чечни. При этом убитый Мамичан У. прибыл в Австрию в 2005 году, где получил иностранный паспорт на имя Мартин Б.