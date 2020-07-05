В полиции Австрии раскрыли подробности убийства россиянина под Веной
5 июля 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер рассказал об убийстве гражданина РФ, которое произошло на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин в субботу вечером. Комментируя информацию о том, что жертва и подозреваемый – выходцы из Чечни, он сказал, что доказательств этому нет.
«Известно, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший», - уточнил он.
Шварценеккер отметил, что личности граждан РФ предстоит еще определить.
Ранее сообщалось, что в российском посольстве в Австрии проводится проверка данной информации. Кроме того, опубликовано видео задержания предполагаемого преступника.
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