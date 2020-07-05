В Австрии застрелили просителя убежища из России

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5 июля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: полицейские, pixabay.com

СМИ со ссылкой на австрийскую полицию сообщили, что просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф-бай-Вьен (входит в состав округа Вена). Инцидент произошел в субботу, 4 июля, коло 19.30 (18.30 мск) на улице Брюнерштрассе.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемого в убийстве задержали в городе Линц, мужчина пытался скрыться на шоссе. По его словам, он даже не оказывал сопротивления. Однако мотивы преступления порка неизвестны. Собеседник добавил, что предполагаемый убийца – гражданин РФ.

Известно, что погибшему было 43 года.

Обращения в российское посольство в Австрии в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища не поступали, уточнили в ведомстве. Проводится проверка.