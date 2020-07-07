Маргарита Симоньян оценила возможность запрета RT в Эстонии

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7 июля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Маргарита Симоньян. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Pravda Komsomolskaya

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возможность запрета на вещание телеканала RT в Эстонии вслед за Латвией, где были запрещены семь каналов холдинга.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что одобряет решение властей Латвии ввести запрет на вещание семи каналов RT. Он отметил, что в Эстонии будет дан анализ эффективности такой меры в качестве "реализации финансовых санкций". Представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп заявила, что "Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам".

"Спустя почти неделю к акции по защите испано- и арабоязычного населения от RT присоединилась Эстония. Теперь наш канал могут запретить и там. Вслед за Латвией и Литвой. ЧТД", - заявила Маргарита Симоньян.