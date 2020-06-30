RT прокомментировал запрет властей Латвии на вещание семи телеканалов

Аргументы Недели → Политика 13+

30 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

RT, фото: открытые источники

В пресс-службе телеканала RT прокомментировали решение национального совета по электронным СМИ Латвии о запрете вещания его семи каналов: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

«Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то они смогут защитить всё арабоязычное и испаноязычное население страны от «наиболее влиятельного российского пропагандистского канала» — RT», — говорится в сообщении.

Согласно докладу спецслужб Латвии, каналы, попавшие под запрет, признали «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада».

Нацсовет ранее объяснил свое решение тем, что телеканалами «владеет» Дмитрий Киселев, в отношении которого введены европейские санкции, хотя Киселев не имеет никакого отношения к RT.