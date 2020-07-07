В Кремле подготовят ответные меры на санкции Великобритании

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7 июля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введенные Великобританией санкции в отношении 25 граждан России, в том числе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», - пояснил он.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поддержал новые санкции Великобритании против РФ. По его словам, они готовы совместно с Лондоном ограничивать доступ к американским и международным финансовым системам тем, «кто причастен к серьезным нарушениям прав человека».