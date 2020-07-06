Великобритания ввела санкции против главы следкома РФ Александра Бастрыкина
6 июля 2020, 18:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян.
Этих людей официальный Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В число причастных попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь и замглавы МВД РФ Алексей Аничин.
В документе говорится, что упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию. Кроме этого, имеющиеся активы в стране, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом, в том числе и «при посредничестве подданных королевства».
Сообщается, что санкции были введены в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к британскому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег.
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