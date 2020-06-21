МИД Великобритании отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне

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21 июня 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Тауэрский мост, Лондон, pixabay.com

Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Дипломат поддержал мнение российского лидера о том, что странам-партнёрам следует сохранять историческую правду и не переписывать ее в своих интересах.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», - высказал он.

Представитель Форин-офиса отметил, что «мужество и огромные жертвы» народов Великобритании, США, СССР и других союзников позволили победить нацистский режим.

Ранее посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина.