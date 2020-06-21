В Госдепе США заинтересовались одним из фрагментов статьи Путина о Второй мировой войне

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21 июня 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг США, pixabay.com

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что в Госдепартаменте заинтересовались статьей президента Владимира Путина о Второй мировой войне, а именно предложением собрать саммит «ядерной пятерки».

«Публикация вызвала значительный интерес … Многие коллеги говорят, и я вчера разговаривал с одним из руководителей Госдепартамента … моих собеседников особо заинтересовали разъяснения Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности», - высказал он.

Антонов отметил, что Москву беспокоит выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу, поэтому здесь много разговоров идет вокруг «перспективы отзыва американцами своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». По его словам, военные планы Вашингтона «откровенно» направлены на «сдерживание России и Китая». Он отметил, что речь идет о «соперничестве великих держав» и гонке вооружений: «Мы хотели бы избежать такого развития событий».

Ранее в Польше не оценили статью российского президента Владимира Путина.