Помпео поддержал новые санкции Великобритании против России: «Мощный экономический инструмент»

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6 июля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Майк Помпео, MFA Russia/ globallookpress.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео оценил введенные Великобританией санкции в отношении 25 граждан России, в том числе руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Соединенные Штаты высоко оценивают неизменную глобальную лидирующую роль Великобритании в деле поощрения и защиты прав человека. Этот режим санкций знаменует начало новой эры для санкционной политики Великобритании и сотрудничества между нашими двумя демократическими государствами … закон даст новый мощный экономический инструмент для усиления ответственности за нарушения прав человека во всем мире», - написал он в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении.

Помпео отметил, что США продолжат искать союзников и партнеров, которые будут совместно с ними ограничивать доступ к американским и международным финансовым системам тем, «кто причастен к серьезным нарушениям прав человека».

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции Великобритании в отношении руководства Генпрокуратуры, СК и МВД России. Москва подготовит ответные меры.