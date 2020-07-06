В Госдуме оценили санкции Великобритании в отношении руководства СК РФ: «Бесполезная мера и очередной русофобский бред»

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6 июля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: здание Государственной Думы, сайт Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал введённые Великобританией санкции в отношении руководства Генпрокуратуры и МВД России, а также главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Введение Великобританией персональных санкций против россиян … в случае с представителями руководства Генпрокуратуры и МВД - абсолютно бесполезная мера и просто очередной русофобский бред. По российскому законодательству они не могут иметь иностранные финансовые активы или заниматься бизнесом ни на территории Соединенного Королевства, ни где бы то ни было еще. По крайней мере, пока исполняют свои полномочия», - пояснил он.

Слуцкий отметил, что Лондон сделал еще один шаг к «деградации» российско-британских отношений. По его словам, такие действия в период «соединяющей пандемии» являются анархизмом. Он добавил, что еще ни одно государство не свернуло со своего пути из-за «размахивающих секционной дубинкой» США и Великобритании.

«В случае с Россией это точно никогда не работало и работать не будет … Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное», - заключил он.