Военный эксперт: украинская ракета «Нептун» «легко сбиваемая» и «устаревшая»

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7 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: украинская ракета, сайт Минобороны Украины

Ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев прокомментировал возможный удар ВМС Украины по Крыму. По его словам, крылатые ракеты противокорабельного комплекса «Нептун» легко будет сбить.

«Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая», - пояснил он.

Горбачев отметил, что никакой военной тайны для Черноморского флота с точки зрений нейтрализации оружия нет. Однако он не исключил, что «Нептун» в своей разработке имеет «новации».

Ранее стало известно, как Россия может ответить на предполагаемый удар Украины.