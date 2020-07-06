Как Россия ответит на предполагаемый удар Украины по Крыму

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова командующего ВМСУ Алексея Неижпапы о готовности к боям с Россией. По его словам, ВС РФ могут вторгнуться на территорию Херсонской области, чтобы пустить днепровскую воду в Крым.

«При распаде СССР у Украины был огромный потенциал. У них остались целые склады Центральной и Южной групп войск. Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», - высказал он, отметив, что сейчас у них недостаточно сил против России.

Однако он напомнил, что сейчас НАТО и США «вкладывают серьезные деньги» в модернизацию украинской армии. По его словам, их войска обучаются по моделям Североатлантического альянса: «Это уже не та армия, которая была в 2014 году». При этом он считает, что Киев выполняет роль «троянского коня» США в отношении РФ, а именно «создает напряжение и вытягивает ресурсы из социально-экономического сектора в оборону».

Но несмотря на это, военный эксперт уверен, что в случае удара ВСУ по Крыму российская армия ответит не только по частям, которые будут штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника, который будут в итоге уничтожены. Он считает, что из-за пандемии «весь мир» забыл про Украину, а США из-за внутренних беспорядков, поэтому Киев пытается хоть как-то привлечь к себе внимание.

Ранее в Кремле оценили слова командующего ВМС Украины о готовности к борьбе с РФ.

Кроме того, в Крыму назвали главного врага Украины.