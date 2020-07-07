Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о подготовке к конфронтации с Россией
7 июля 2020, 07:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к конфронтации с Россией.
Неижпапа ранее сообщил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против РФ, которая якобы может напасть на Херсонскую область, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма.
Пушков назвал слова Неижпапы "риторической провокацией" и подчеркнул, что их не стоит воспринимать всерьез. По мнению сенатора, целью подобных заявлений является "поддержание высокого градуса напряженности" между Украиной и Россией. Алексей Пушков напомнил, что у украинской стороны военного флота, как такового, нет, вследствие чего главком командует старыми катерами. "Но побахвалиться хочется", – заключил сенатор.
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