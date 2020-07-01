Эксперт: Глобальное лидерство США однозначно осталось в прошлом

Большинство жителей Европы утратили доверие к США после эпидемии и нестабильности, которая наблюдается в стране.
Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, американист Борис Межуев считает, что глобальное лидерство США однозначно осталось в прошлом, однако у Вашингтона есть шанс остаться «блоковым лидером» евроатлантического мира.
Что касается России, перед ней будет стоять непростая задача не потерять собственный статус полюса.
«Журналисты уже выдвинули остроумный термин – «двухсполовиной полярный мир». Два полюса – это США и Китай, а еще одна половинка полюса – это Россия, которая не так сильна в экономике, но стратегически значима», – говорит Межуев.
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