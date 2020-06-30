Какое место в мире может занять Россия после окончания лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу готовиться к реальности, в которой США лишится мирового лидерства. Эксперт Дмитрий Журавлев предположил, какое место в таком случае будет у России.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что в течение последних 75 лет европейцы привыкли считать, что американцы – главные. При этом США уже перестали занимать место абсолютных мировых лидеров. Журавлев подчеркнул, что Америка смогла сохранить сильную армию, но лишилась самой сильной экономики.
Политолог заявил, что у России есть огромный потенциал из-за фундаментальной науки, однако стране, торгующей сырьем, будет очень сложно занять и удерживать место главного лидера. Он отвел РФ четвертое место в рейтинге лидерства стран.
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