Меркель призывает Европу готовиться к миру без лидерства США
28 июня 2020, 17:58[ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейским странам следует научиться жить в мире, где Соединённые Штаты потеряли свое лидерство. Мнение политика опубликовало издание The Guardian.
«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно бы всерьез задуматься над этим», - высказала она.
Меркель отметила, что американские войска в Германии помогают защищать не только европейские страны НАТО, но и интересы Вашингтона. По ее словам, они продолжат наращивать военный потенциал. Канцлер добавила, что есть веские причины на то, чтобы оставаться в рядах НАТО и сохранять «общий ядерный зонтик».
Ранее Меркель заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией.
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