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Меркель призывает Европу готовиться к миру без лидерства США

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель призывает Европу готовиться к миру без лидерства США
Фото: Ангела Меркель, Andreas Gora/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейским странам следует научиться жить в мире, где Соединённые Штаты потеряли свое лидерство. Мнение политика опубликовало издание The Guardian.

«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно бы всерьез задуматься над этим», - высказала она.

Меркель отметила, что американские войска в Германии помогают защищать не только европейские страны НАТО, но и интересы Вашингтона. По ее словам, они продолжат наращивать военный потенциал. Канцлер добавила, что есть веские причины на то, чтобы оставаться в рядах НАТО и сохранять «общий ядерный зонтик».

Ранее Меркель заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией.

БА

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