Меркель заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией
27 июня 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
У Германии есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией. Об этом канцлер Ангела Меркель заявила в интервью ряду западных СМИ.
Она отметила, что влияние России на Ближнем Востоке сейчас очень велико, поэтому следует договариваться, к чему канцлер лично и будет стремиться.
«Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, странах, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», – заявила Меркель.
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