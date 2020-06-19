Меркель: процесс реализации минских соглашений не позволяет отменить санкции против РФ

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Christian Marquardt/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 19 июня, заявила, что процесс реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине не позволяет в настоящий момент отменить санкции ЕС против России.

По итогам видеоконференции глав государств и правительств стран Европейского союза Ангела Меркель отметила, что прогресс в реализации минских соглашений сейчас не таков, что можно советовать не пролонгировать действие ограничений в отношении РФ.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что сегодня в Евросовете было решено, что санкции против России будет продлены на шесть месяцев.