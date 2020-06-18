В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

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18 июня 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировалл решение Европейского союза продлить на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Антироссийские санкции уже стали привычными, "а в Евросоюзе и на Украине тешат себе душу, что мы от этих ограничительных мер сильно страдаем", — отметил Бальбек.

При этом антироссийские санкции - стимул для решения разных проблем в масштабах России. "Так что они будут продолжать нам пакостить, а мы продолжим развивать страну. Как говорится, каждый остался при своем", — сказал парламентарий.

Ранее в Совете ЕС заявили о продлении Евросоюзом антироссийских санкций по Крыму. Уточняется, что ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Евросоюзу усилить санкции в отношении Российской Федерации.