В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Украины о санкциях против России

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11 июня 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

здание ГД, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Евросоюзу усилить санкции в отношении Российской Федерации.

"Я думаю, что этот господин отстал от современных тенденций европейской и мировой политики", - заметил Морозов. Украинские политики уже никого не могут убедить в том, что Россия не исполняет свои договоренности по Минским соглашениям, всем уже давно понятно, что это именно Украина уходит от их исполнения.

По мнению депутата, Евросоюз уже не хочет "слепо верить бездоказательным обвинениям в адрес России", так как Европе необходимо срочно восстановить взаимодействие с РФ.

Ранее Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал ЕС усилить санкции против России.

Он заявил, что российская сторона не желает "обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита «нормандской четвёрки», ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, Кулеба обратил внимание на "массовую паспортизацию" Россией жителей этих украинских регионов.