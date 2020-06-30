Песков оценил эффективность многодневного голосования

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30 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

В Кремле прокомментировали новый опыт проведения многодневного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне эпидемиологической ситуации в стране такой формат оправдан.

«Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение», - заявил Песков. Он отметил, что подобный формат голосования показал себя весьма эффективным. При этом пресс-секретарь президента добавил, что пока возможность переноса такого опыта на выборы в будущем пока не рассматривалась. По его словам, для этого нужно дождаться комментариев от Центризбиркома.