Песков оценил эффективность многодневного голосования

30 июня 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Кремле прокомментировали новый опыт проведения многодневного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на фоне эпидемиологической ситуации в стране такой формат оправдан.
«Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение», - заявил Песков. Он отметил, что подобный формат голосования показал себя весьма эффективным. При этом пресс-секретарь президента добавил, что пока возможность переноса такого опыта на выборы в будущем пока не рассматривалась. По его словам, для этого нужно дождаться комментариев от Центризбиркома.
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