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В Госдуме оценили решение Евросоюза продлить санкции против РФ

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили решение Евросоюза продлить санкции против РФ
Госдума, фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер на полгода: "для европейских фермеров и промышленников довольно неприятно".

Депутат отметил, что Москва привыкла, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы. Зато это неприятное известие для европейских фермеров и промышленников, ведь они ждали улучшения экономических связей с Россией, заявил Бальбек.

Санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации продлеваются еще на шесть месяцев, то есть, до 31 января 2021 года.

НС

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