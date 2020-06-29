Евросоюз принял решение продлить санкции против России

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29 июня 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Здание Еврокомиссии, Брюссель. Фото: Pixabay

Совет ЕС продлил санкции, веденные в 2014 году против РФ на фоне кризиса на Украине.

В распространенном заявлении говорится, что санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации продлеваются еще на шесть месяцев, то есть, до 31 января 2021 года.

Сообщается, что «такое решение было принято после последней оценки выполнения минских соглашений», которая проводилась в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня.

В заявлении также отмечается, что лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России, поскольку полная реализация соглашений еще не завершена.