В Совфеде раскритиковали слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу

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28 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: демонтаж памятника Ивану Коневу, Cihla Radek/globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о причине сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии.

«Прежде всего он не получил того результата, который предполагал изначально. Он решил встроиться в ряды борцов со всем российским и выбрал памятник маршалу Коневу. Тот негатив, который он получил после своих решений и действий (причём негатив как и со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества), вынуждает его оправдываться», - высказал он RT.

Цеков отметил, что война с памятником – вещь не очень достойная. По его словам, человек, который не уважает свою историю и «деяния» своих предков, «не заслуживает уважения как такового».

Ранее Мария Захарова отреагировала на слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа.