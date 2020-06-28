В Совфеде раскритиковали слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу
28 июня 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о причине сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии.
«Прежде всего он не получил того результата, который предполагал изначально. Он решил встроиться в ряды борцов со всем российским и выбрал памятник маршалу Коневу. Тот негатив, который он получил после своих решений и действий (причём негатив как и со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества), вынуждает его оправдываться», - высказал он RT.
Цеков отметил, что война с памятником – вещь не очень достойная. По его словам, человек, который не уважает свою историю и «деяния» своих предков, «не заслуживает уважения как такового».
Ранее Мария Захарова отреагировала на слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.