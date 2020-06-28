Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
28 июня 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о причине сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии.
«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», - высказала она.
При этом пресс-секретарь российского диппредставительства в Праге Николай Брякин заявил, что посольство РФ в Чехии, министр иностранных дел Сергей Лавров и Мария Захарова неоднократно «давали оценку действиям муниципальных властей района Прага-6». По его словам, заявление Ондржея Коларжа не соответствует действительности.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.