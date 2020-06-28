Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

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28 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: демонтаж памятника Ивану Коневу, Ondrej Dem/globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о причине сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», - высказала она.

При этом пресс-секретарь российского диппредставительства в Праге Николай Брякин заявил, что посольство РФ в Чехии, министр иностранных дел Сергей Лавров и Мария Захарова неоднократно «давали оценку действиям муниципальных властей района Прага-6». По его словам, заявление Ондржея Коларжа не соответствует действительности.