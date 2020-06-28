Инициатор сноса памятника Коневу в Чехии назвал причину его поступка

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28 июня 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

фото: Прага, pixabay.com

Староста округа Прага-6 в Чехии, где был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, Ондржей Коларж объяснил, кто был виноват в данных действиях. Отмечается, что именно он является инициатором демонтажа монумента.

«Если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день», -высказал он.

Коларж отметил, что Россия отказала Чехии на предложение передать ей памятник маршалу Коневу, например, чтобы он стоял в посольстве и был под надёжной защитой. По его словам, Москва заявила, что обязанность местных властей – «охранять памятники». Тогда староста района Прага-6 разместил на монументе таблички «защита от вандалов», что спровоцировало недовольство российского МИДа. В ответ он пригрозил «отправить Конева на металлолом», пояснил Колларж.

Ранее дочь маршала Конева Наталья сообщила, что памятник легендарному полководцу не нужно восстанавливать в Праге.