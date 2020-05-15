Дочь маршала Конева не хочет восстановления памятника полководцу в Праге

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15 мая 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Снос памятника маршалу Коневу. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Ondrej Deml

Дочь маршала Конева Наталья считает, что памятник легендарному полководцу не нужно восстанавливать в Праге. По ее мнению, монумент нужно вернуть на родину и установить в Москве.

Наталья Конева не согласна с идеями российских представителей добиться восстановления памятника на прежнем месте либо в любом другом районе Праги. По ее словам, в таком случае надругательства над монументом только продолжатся. Дочь военачальника уверена, что в чешском обществе уже показали своё отношение к советским символам.

«Я считаю, что памятник надо вернуть на родину. Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой. И поэтому с чешской стороной надо обсуждать возврат памятника в Москву», - заявила она.