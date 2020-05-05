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Инициатор сноса памятника маршалу Коневу в Праге пожаловался на Россию в Еврокомиссию

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Инициатор сноса памятника маршалу Коневу в Праге пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Прага, фото: pixabay.com

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, глава шестого района чешской столицы Ондржей Коларж, пожаловался на Россию в Европейскую комиссию.  Коларж обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и заявил, что монумент является собственностью муниципалитета, и он имеет правом распоряжаться им в соответствии с законодательством.

По его мнению,  «демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России».
По его словам, Россия намерена ответить «угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики».

Ондржей Коларж заявил в обращении, что в России чехов называют нацистами, а российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».

Коларж назвал действия России элементами гибридной войны. Пражский чиновник попросил фон дер Ляйен разъяснить России недопустимость таких действий.

Ранее Коларжу приставили охрану. 

 

ИЧ
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