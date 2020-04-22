Инициатору сноса памятника маршалу Коневу в Праге приставили охрану

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22 апреля 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Чехии главе района Прага-6 Ондржею Коларже, предложившему снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приставили охрану. Кроме инициатора сноса памятника освободителю Праги, охрану приставили к главе столицы Чехии Зденеку Гржибу и старосте района Ржепорыйе Павлу Новотному.

Памятник маршалу Коневу в Праге снесли 3 апреля. По этому факту 10 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Чешское издание Respekt написало со ссылкой на свои источники, что Коларжу стала угрожать опасность после заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который призвал к уголовному наказанию инициаторов сноса памятника Коневу. После этого чешский староста получил охрану.

Источники издания утверждают, что в Прагу приехал российский гражданин, который мог бы представлять для Коларжа опасность, и якобы зафиксирована переброска офицеров спецслужб из России в Европу. Также якобы расправой Коларжу угрожали неизвестные. В МИД Чехии назвали преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

Памятник Ивану Коневу стоял в Праге с 1980 года. 40 лет.