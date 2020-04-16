Мэр Праги прокомментировал возбуждение дела СКР в связи с демонтажем памятника Коневу

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16 апреля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

г. Прага, фото: pixabay.com

Мэр Праги Зденек Гржиб прокомментировал возбуждение уголовного дела Следственным комитетом РФ в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.

Зденек Гржиб считает «недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата». Мэр Праги заявил, что в соответствии с законодательством Чехии мэрия не вправе влиять на процесс принятия решений муниципальных властей, в частности администрации района Праги-6, где был расположен монумент Ивану Коневу.

Памятник Коневу, установленный 9 мая 1980 на площади Интербригады в шестом районе Праги, был снят с пьедестала 3 апреля по решению властей этого муниципалитета. По этому факту В СКР возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК).

Внучка маршала СССР, освободителя Чехословакии Ивана Конева считает снос памятника легендарному деду - советскому военачальнику - во время карантина в Чехии подлостью.

Маршал Советского Союза Иван Конев в ходе Великой Отечественной войны защищал Москву, воевал под Курском, штурмовал Берлин, освобождал он нацистов Прагу.