Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лавров высказался о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров высказался о сносе памятника маршалу Коневу в Праге
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 14 апреля, прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге. Это случилось в начале текущего месяца в одном из районов города.
 
Лавров заявил, что власти Праги подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений Российской Федерации и Чехии.
 
По мнению главы Министерства иностранных дел России, действия руководства города по сносу памятника маршалу Коневу являются циничными. Более того, по словам дипломата, они противоречат двусторонним договорам с российской стороной.
 
ЕТ

В мире

Инфекционист рассказал о работе со штаммом COVID-19, привезенным в Россию из США

Инфекционист рассказал о работе со штаммом COVID-19, привезенным в Россию из США

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что в Россию из США привезли штамм COVID-19 и рассказал о существующей в настоящий момент практике работы над вакциной.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью