Лавров высказался о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 14 апреля, прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге. Это случилось в начале текущего месяца в одном из районов города.

Лавров заявил, что власти Праги подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений Российской Федерации и Чехии.