Президент Чехии Земан отреагировал на снос памятника маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан отреагировал на решение властей Праги снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Глава страны назвал это смешным.
Земан отметил вклад Конева в освобождение Освенцима от нацистов, а также в спасении Праги от гитлеровцев. По словам президента Чехии, решение снести памятник могли принять только те люди, которые сами ничего не достигли в жизни.
«Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то в жизни смог достичь. К сожалению, таких людей относительно много», - заявил Земан.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала снос памятника маршалу Коневу в Праге.