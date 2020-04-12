Президент Чехии Земан отреагировал на снос памятника маршалу Коневу

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12 апреля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Президент Чехии Милош Земан отреагировал на решение властей Праги снести памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Глава страны назвал это смешным.

Земан отметил вклад Конева в освобождение Освенцима от нацистов, а также в спасении Праги от гитлеровцев. По словам президента Чехии, решение снести памятник могли принять только те люди, которые сами ничего не достигли в жизни.

«Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то в жизни смог достичь. К сожалению, таких людей относительно много», - заявил Земан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала снос памятника маршалу Коневу в Праге.