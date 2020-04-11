Внучка Ивана Конева назвала снос памятника герою в Праге во время карантина подлостью

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11 апреля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото из соцсети

Внучка маршала СССР, освободителя Чехословакии Ивана Конева считает снос памятника легендарному деду - советскому военачальнику - во время карантина в Чехии подлостью. Памятник Ивану Коневу стоял в Праге с 1980 года. 40 лет.

Внучка Конева Елена считает, что муниципальные власти района Прага-6 целенаправленно выбрали для сноса памятника маршалу время карантина, когда никто в столице Чехии не может собираться группами более двух человек.

По признанию Елены, для семьи маршала снос монумента был шоком.

Внучка маршала сообщила рассказала об извинении простых граждан перед ней за действия чешских властей. В связи со сносом памятника внучка Конева сделала публикацию в Facebook и запустила хештег «Верните маршала домой». Она также создала петицию, призывающую вернуть памятник в Россию.