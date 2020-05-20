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Минобороны Чехии не будет передавать России памятник маршалу Коневу

, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СТК

Минобороны Чехии не будет передавать России памятник маршалу Коневу
Фото:Прага, pixabay.com

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар отправил отказ на письмо своего российского коллеги Сергея Шойгу о передаче снесенного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В  документе особое внимание уделяется  выдающейся роли маршала в освобождении страны и всей Европы от нацизма. 

“Памятник не является собственностью министерства обороны. Он не находился на территории принадлежащих ему земельных участков … Решение о демонтаже [монумента] принял муниципалитет района Прага-6. Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче РФ”, - пояснил он.

При этом Ментар утверждал, что Чехия чтит память павших при освобождении Чехословакии воинов Красной армии и будет обеспечивать надлежащий уход за воинскими захоронениями советских солдат.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек выступил за нормализацию отношений между обеими странами.

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