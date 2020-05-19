Отрицаем прошлое: снос монументов в знак памяти павшим на войне

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19 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Мемориал воинской славы (Кутаиси)

3 апреля в Праге снесли памятник маршалу Коневу. Он стоял с 1980 года. 40 лет. По этому факту 10 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». К сожалению, это не первый случай неуважения к истории. «Аргументы недели» напоминают, какие памятники воинам-освободителям снесены в заграницей в XXI веке.

Мемориал воинской славы (Кутаиси)

Мемориал, состоящий из конной статуи и высокого монумента над ним, был возведен в Кутаиси в 1981 в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах. В начале 90-х годов на фоне разрастающегося национализма в Грузии, памятник не раз подвергался осквернению и вандализму. В 2009 году президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился о сносе мемориала. Это решение было мотивировано тем, что на его месте необходимо построить новое здание парламента Грузии.

Монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР (Львов)

Монумент посвящен победителям в Великой Отечественной войне. Был возведен во Львове в 1970 году. Представлял из себя 30-метровый пилон и расположенную рядом с ним стелу из гранита с массивными барельефами. В 2007 году власти активно обсуждали снос обветшалого памятника как символ советской оккупации, однако тогда монумент было решено оставить. В 2014 году к вопросу о сносе вернулись, а закон о декоммунизации поставил монумент под угрозу разрушения. Группа украинских националистов 16 февраля 2018 года совершила акт вандализма: кувалдами разбивали плиты на монументе, краской нанесли оскорбительные записи. В декабре того же года памятник было решено снести под предлогом аварийного состояния.

Бронзовый солдат (Таллин)

Памятник воину-освободителю был открыт в Таллине на холме Тынисмяги в 1947 году над братской могилой красноармейцев. Скульптурная группа изображала стоящего перед стеной советского воина с поникшей головой в знак скорби. В 1964 году рядом с памятником был зажжен Вечный огонь. Но уже в начале 90-х власти Эстонии приступили к попыткам убрать данный памятник, символизировавший, по их мнению, многолетнюю оккупацию со стороны Советского Союза . Сперва был потушен и вскоре демонтирован Вечный огонь, затем убраны таблички с именами павших воинов. В 2007 году, несмотря на протесты жителей Таллина, переросшие в массовые демонстрации и волнения, памятник был перенесен на Военное кладбище, где находится и сейчас.