МИД Чехии направил России ноту с призывом уладить разногласия между странами

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5 мая 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Прага, pixabay.com

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил, что во вторник по дипломатическим каналам партнерам в России была наплавлена нота с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади в районе Прага-6.

«Это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами. … МИД по актуальным вопросам российско-чешских отношений, не только касающихся перемещения памятника Коневу, постоянно и интенсивно общается с российской стороной», - пояснили в ведомстве.

Петржичек обратился к чешским депутатам с просьбой обеспечить возможность для поиска и реализации дипломатических решений споров между странами. По его словам, политизация этих тем может привести к «контрпродуктивному эффекту».