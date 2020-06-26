В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Лукашенко

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26 июня 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможной встрече Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По его словам, главы государств смогут пообщаться отдельно.

Песков уточнил, что Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала советскому солдату во Ржев (Тверская область) 30 июня. Он отметил, состоится ли встреча, зависит от белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что после парада Победы Александр Лукашенко на приветствие российских гостей ответил, что «Москва – столица родины».

Кроме того, глава республики обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске.