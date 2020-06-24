Лукашенко после парада назвал Москву «столицей родины»
24 июня 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вступил в небольшой диалог с гостями. Отмечается, что они с трибуны поблагодарили иностранных лидеров за визит в Москву.
«В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!» - ответил на крики дружелюбных россиян Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Кремле состоялся прием глав государств, прибывших на парад Победы. Владимир Путин еще раз поприветствовал коллег и поблагодарил за визит в Москву, несмотря на коронавирусную пандемию. Кроме того, лидеры Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии совместно с Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
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