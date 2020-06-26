Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Минске

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26 июня 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

фото: Адександр Лукашенко, сайт kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что москвичи виноваты в том, что недвижимость в Минске дорожает. По его словам, они приезжают в республику и скупают местное жилье, не считая денег.

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», - высказал он, отметив, что для них Белоруссия «спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям».

Лукашенко отметил, что главная задача страны «дать квартиры своим», а потом уже все остальное «элитное жилье». Президент добавил, что очень много домов строится для «очередников», нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске составляет около 1,4 тыс. дол. в эквиваленте, в новостройках - около 1,3 тыс. дол.

Однако белорусам Лукашенко предлагает приобретать загородные участки, чтобы у каждого был «свой клочок земли».