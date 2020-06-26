В Совфеде считают, что Порошенко «троллит» Зеленского на тему Крыма

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе «возвращения» Крыма. По его словам, бывший глава государства «троллит» действующего – Владимира Зеленского.

«Увязать пандемию и "возврат Крыма" может либо человек, который ничего не понимает в политике, либо наоборот, в ней хорошо разбирающийся и намерено обманывающий людей», - высказал он, отметив, что Порошенко относится ко второму случаю.

Морозов считает, что экс-президент просто «троллит» Зеленского, пытаясь оправдать собственную политику, которая привела к гражданской войне на Юго-Востоке Украины.

Ранее Наталья Поклонская, отвечая на слова Порошенко, рассказала об уникальном шансе, который нашел генеральный прокурор Украины.