В Совфеде считают, что Порошенко «троллит» Зеленского на тему Крыма
26 июня 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе «возвращения» Крыма. По его словам, бывший глава государства «троллит» действующего – Владимира Зеленского.
«Увязать пандемию и "возврат Крыма" может либо человек, который ничего не понимает в политике, либо наоборот, в ней хорошо разбирающийся и намерено обманывающий людей», - высказал он, отметив, что Порошенко относится ко второму случаю.
Морозов считает, что экс-президент просто «троллит» Зеленского, пытаясь оправдать собственную политику, которая привела к гражданской войне на Юго-Востоке Украины.
Ранее Наталья Поклонская, отвечая на слова Порошенко, рассказала об уникальном шансе, который нашел генеральный прокурор Украины.
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