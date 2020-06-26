Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В Совфеде считают, что Порошенко «троллит» Зеленского на тему Крыма

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде считают, что Порошенко «троллит» Зеленского на тему Крыма
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Член Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе «возвращения» Крыма. По его словам, бывший глава государства «троллит» действующего – Владимира Зеленского.

«Увязать пандемию и "возврат Крыма" может либо человек, который ничего не понимает в политике, либо наоборот, в ней хорошо разбирающийся и намерено обманывающий людей», - высказал он, отметив, что Порошенко относится ко второму случаю.

Морозов считает, что экс-президент просто «троллит» Зеленского, пытаясь оправдать собственную политику, которая привела к гражданской войне на Юго-Востоке Украины.

Ранее Наталья Поклонская,  отвечая на слова Порошенко, рассказала об уникальном шансе, который нашел генеральный прокурор Украины. 

БА

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью