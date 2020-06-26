Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Поклонская ответила на слова Порошенко про «возвращение» Крыма

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Поклонская ответила на слова Порошенко про «возвращение» Крыма
фото: Наталья Поклонская , Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе «возвращения» Крыма.

«У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру. О том, как он избавился от неугодных крымчан и заработал на гражданской войне», - высказала она.

Поклонская отметила, что с удовольствием поучаствует в допросе Порошенко. Однако она уверена, что «трусливый» экс-президент скорее «съест все свои конфеты», чем согласится в одной студии или кабинете обсудить с ней события 2013-2014 гг.

БА

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью