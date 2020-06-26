Поклонская ответила на слова Порошенко про «возвращение» Крыма

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Наталья Поклонская , Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление экс-президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе «возвращения» Крыма.

«У генерального прокурора Украины появился уникальный шанс посадить в тюрьму одного из главных предателей, обманщиков и убийцу украинского народа - Порошенко. Если он хочет поговорить про Крым, то пусть расскажет правду всему миру. О том, как он избавился от неугодных крымчан и заработал на гражданской войне», - высказала она.

Поклонская отметила, что с удовольствием поучаствует в допросе Порошенко. Однако она уверена, что «трусливый» экс-президент скорее «съест все свои конфеты», чем согласится в одной студии или кабинете обсудить с ней события 2013-2014 гг.