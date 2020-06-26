МИД РФ с иронией отреагировал на флаг ЛГБТИ на здании посольства США
26 июня 2020, 12:08[ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение о появлении «радужного флага» на здании посольства Соединенных Штатов в Москве. Отмечается, что 25 июня отмечался день, когда он впервые был поднят во время парада в Сан-Франциско в 1976 году.
«Для поддержания вашего жизнерадостного и веселого настроения в столь сложное время для Америки, которая должна была стать снова великой», - написали представители внешнеполитического ведомства под соответствующем постом в Сети.
При этом к комментарию была прикреплена песня Поля Мориа под названием «Шалунья». В сообщении представители МИД РФ использовали слово «gay», которое в английском языке имеет два значения – «веселый» и «гомосексуальный».
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