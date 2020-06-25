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Посольство США в Москве вывесило на своем здании на Садовом кольце радужный флаг

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство США в Москве вывесило на своем здании на Садовом кольце радужный флаг
Фото: cоцсети

Посольство США в Москве повесило на свое здание на Садовом кольце ЛГБТ-флаг. Об этой акции в честь памятной даты написали в социальных сетях и продемонстрировали фотографию в Facebook.

"Из Кремля мы не видим здание посольства Соединенных Штатов, но наверняка на это обратили внимание в российском министерстве иностранных дел. В любом случае нарушение закона России о запрете на пропаганду гомосексуализма и других нетрадиционных сексуальных меньшинств среди молодежи абсолютно недопустимо", - прокомментировал ситуацию  Дмитрий Песков.

Вот только территория посольства является частью другой страны и не подчиняется законам РФ.

25 июня отмечается день радужного флага, который впервые был поднят в этот день во время парада в Сан-Франциско в 1976 году. В память об этой дате и в «знак гордости» представители посольства решили вывесить флаг на своем здании в российской столице, сообщает kp.ru.

БИ

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