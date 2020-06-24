Парад в честь 75-летия Победы завершился пролетом авиации

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24 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: парад Победы, kremlin.ru

Парад в честь 75-летий Победы в Великой Отечественной войне подошёл к концу. Завершил торжественное мероприятие пролет российской авиации в небе над Красной площадью.

Открывали воздушную часть парада вертолеты армейской авиации: десантно-транспортный вертолет Ми-26 с государственным российским флагом в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28.

Также над столичным небом пролетели самолеты А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78 и две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24. Замыкали строй две группы из четырех истребителей пятого поколения Су-57 и четырех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал». Далее зрителям был продемонстрирован строй из 10 самолетов в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

А завершили пролет авиации шесть штурмовиков Су-25, которые распылили в небе над Красной площадью цвета государственного флага РФ.

Известно, кто прибыл в Кремль для участия в праздновании 75-летия Победы.