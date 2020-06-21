Путин не против баллотироваться на новый срок

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июня 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Владимир Путин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности участия в выборах на пост главы государства на новый срок. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться … Там видно будет», - высказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает неправильным, когда чиновники выставляют свое благосостояние напоказ.

Кроме того, российский лидер рассказал, как отчитывает своих подчиненных, а также впервые показал журналистам «тайную комнату».