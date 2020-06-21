Путин призвал чиновников не выставлять свое благосостояние напоказ: «Неприлично»

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21 июня 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным, когда чиновники выставляют свое благосостояние напоказ. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 1».

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - пояснил глава государства.

При этом, отвечая на вопрос, ведет ли он аскетический образ жизни, он отметил, что если его выставлять напоказ, то это не будет примером для подражания.

Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам «тайную комнату».