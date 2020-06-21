Путин рассказал, как отчитывает подчиненных

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21 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, как отчитывает подчинённых. При этом глава государства отметил, что не любит это делать на камеры, в «показном порядке».

«Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений», - пояснил он в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин признался, что «жесткие разговоры» за пределами камер в кабинетах бывают, но он не позволил себе никого оскорбить или унизить: «Но не было - и я это с определенной гордостью говорю. Никогда».

Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам «тайную комнату» в Кремле, а также рассказал о любимом занятии.